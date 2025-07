Il Bologna alza il pressing su Nicolussi Caviglia. Lo vuole Italiano

Il Bologna è attivo sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo, da cui usciranno probabilmente due giocatori (El Azzouzi in prestito all'Auxerre e attenzione a Nikola Moro). Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta sempre in piedi l'idea di rivedere Tommaso Pobega, per il quale è stata fatta un'offerta al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. La decisione finale spetterà al tecnico Allegri, che dovrà valutare il giocatore.

Non si è abbassata la pressione su un altro profilo, Hans Nicolussi Caviglia, talento jolly accostato anche alla Fiorentina per il quale il Venezia chiede 2 milioni in più rispetto ai 5 sborsati per riscattarlo dalla Juventus qualche mese fa. L'idea del Bologna è quella di un prestito con iniziale diritto di riscatto, ma i giorni sono delicati in attesa di definire le uscite a partire da Beukema. Sul 25enne aostano, che può agire sia come regista che come interno, non c'è solo il Bologna, ma anche il Sassuolo, il Villarreal e il PSV. Tuttavia, la sensazione è che già da tempo, con l'avallo di Vincenzo Italiano (che ha visto in lui qualità ben spiccate), il club rossoblù abbia "puntato" il ragazzo. Nicolussi Caviglia, che ha già esperienza tra Juventus, Parma e Venezia, potrebbe essere il nome giusto per la mediana bolognese.