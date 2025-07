L'offerta della Fiorentina per Esposito e la richiesta dell'Inter: ballano un paio di milioni

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si cerca di fare il punto anche su un altro obiettivo di mercato della Fiorentina, ovvero Sebastiano Esposito. L’anno rimasto sul contratto e la decisione dell'Inter di non andare avanti nel rapporto fino alla scadenza naturale hanno fatto il resto per far schizzare in alto il gradimento dei viola, e da lì il contatto tra le parti per stabilire le posizioni: la società nerazzurra vorrebbe monetizzare la cessione arrivando a una decina di milioni, la Fiorentina si ferma a sei bonus compresi.

Ecco perché ci vuole altro oltre il primo contatto per far entrare la trattativa nel vivo: sapendo al Viola Park che il gradimento per Sebastiano Esposito è forte anche del Cagliari.