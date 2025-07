Bernabé scalpita per venire alla Fiorentina ma serve uno sconto dal Parma: il punto

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'obiettivo di mercato viola Adrian Bernabe del Parma. C'è l'ostacolo economico da superare, quello dei venti milioni richiesti dal Parma.

Il prezzo-non prezzo messo dal Parma sul cartellino del gioiello spagnolo, nel senso che in linea di massima il club ducale non se ne vorrebbe privare, però poi una trattativa come sempre è possibile: e prende(rebbe) il via da quella cifra. Troppo alta per la Fiorentina che proverà ad abbassarla non appena lo scenario si delineerà in contorni più definiti e, intanto, si tiene stretta l’apertura avuta da Bernabé al trasferimento a Firenze: il tassello di partenza necessario, anzi indispensabile.