Fiorentina, Kean fa paura. Tuttosport: "Pioli confida che resti, con lui più di un colloquio"

vedi letture

Continua a tenere banco il futuro di Moise Kean. Su Tuttosport si legge come dall'Inghilterra danno per imminente l'assalto del Manchester United. Proprio i Red Devils rappresenterebbero la vera 'minaccia' anche se Kean non ha preso ancora alcuna decisione.

Nel caso in cui scegliesse di restare a Firenze, dove si è rilanciato segnando 25 gol, la società viola sarebbe pronta a proporgli un nuovo accordo, più lungo di uno o due anni rispetto a quello attuale in scadenza nel 2029, e con un ingaggio raddoppiato, da 2,2 milioni a 4 come fu per Ribery, l'unico sotto la gestione Commisso con un simile stipendio. Ovviamente anche Stefano Pioli, atteso venerdì per firmare il triennale (a 3 milioni a stagione) e iniziare la seconda avventura viola dopo quella 2017-2019, confida nella permanenza del centravanti con cui ci sarebbe stato più di un colloquio telefonico.