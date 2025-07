L'Inter vuole cedere Asllani e fissa il prezzo. Betis e Fiorentina su di lui

Dalle prime riunioni che il nuovo allenatore Christian Chivu ha fatto con l'Inter è emersa la volontà di sfoltire un po' la rosa entro il raduno di fine luglio. Nei prossimi giorni Chivu avrà altri colloqui (forse anche di presenza) con la sua dirigenza per restare aggiornato su ogni novità di mercato, come quella dell’eventuale cessione di Kristjan Asllani. Anche se Calhanoglu dovesse partire, il futuro dell'albanese non dovrebbe essere più all'Inter: in Viale della Liberazione valutano il centrocampista circa venti milioni di euro, col regista che potrebbe eventualmente anche essere ceduto per 16 milioni più una importante percentuale sulla sua futura rivendita.

Il Betis lo apprezza ed è disposto a dargli un ingaggio da 2 milioni di euro, ma non arriva ad offrire all'Inter più di 6-8 milioni di euro. Il ragazzo preferirebbe in Italia dove è seguito dalla Fiorentina, che però non ha ancora avanzato alcuna offerta formale.