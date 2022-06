MILENKOVIC, Primo sostituto di Skriniar per l'Inter

Nikola Milenkovic è il candidato numero uno per sostituire Milan Skriniar in casa Inter: a riportarlo è il Corriere dello Sport che spiega come il serbo, in scadenza di contratto nel giugno 2023, potrebbe partire dalla Fiorentina per una cifra intorno ai 15 milioni, un prezzo sicuramente più agibile rispetto a quello richiesto dal Torino per Bremer. La partenza di Milenkovic da Firenze sembra quindi legata alla cessione di Skriniar al Paris Saint Germain: i francesi hanno fatto una prima offerta da 60 milioni (bonus compresi) per il centrale slovacco e potrebbero alzare il tiro nelle prossime ore: a ruota, in caso di cessione di Skriniar, potrebbe arrivare un'offerta concreta per il difensore serbo dei viola.