MILENKOVIC, Premier lo segue da anni. Vlahovic...

Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, per la Fiorentina ci si attende un'estate infuocata. Non solo per le questioni di campo, ma anche per il mercato dove i talenti viola saranno pezzi pregiati per club di tutta Europa. Tra questi c'è Nikola Milenkovic, da tempo seguito da club di Premier League. I prezzi saranno modulati anche dall'emergenza Coronavirus, ma fino a poco tempo fa per Milenkovic si parlava di 30 milioni di euro, anche di più. Fan europei arrivano dalla Germania anche per Dusan Vlahovic. Due ventenni hanno sedotto l'alto calcio europeo, ma Commisso non ha intenzione di vendere.