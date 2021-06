MILENKOVIC, La Juve preme: servono 10-15 mln

Sulle pagine odierne di Tuttosport si fa un punto anche sul futuro di Nikola Milenkovic, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri dal dg viola Joe Barone: secondo il quotidiano, per arrivare al centrale serbo - in scadenza di contratto nel 2022 - ci vorranno tra i 10 e i 15 milioni anche se la speranza della Fiorentina è che dopo il colloquio tra Gattuso e l'ex Partizan il difensore si possa convincere di restare Firenze. La sensazione però è che in caso di offerta vantaggiosa e di richiesta esplicita da parte del centrale di andar via, la Fiorentina asseconderà la scelta del classe '97 e la strada che porta alla Juve è una delle piste più concrete.