MILENKOVIC, È il pupillo di Ausilio, l'Inter rimane vigile

Continua a tenere banco in casa Fiorentina la questione legata a Nikola Milenkovic. Come scritto da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il centrale serbo rimane una valida opzione per l’Inter in caso di partenza di Milan Skriniar. Se dovesse infatti uscire lo slovacco, il club di Zhang avrebbe in mente tre possibili sostituti: il primo desiderio sarebbe Merih Demiral, a cui l’Inter sta lavorando con possibilità di inserire Andrea Pinamonti nell’affare. Poi gli altri due nomi portano a Francesco Acerbi e al difensore viola, da sempre pupillo di Ausilio e con cui l’Inter avrebbe da tempo un accordo contrattuale da 2,5 milioni di euro. Allo stesso modo però la società nerazzurra, come sottolinea la Rosea, rischierebbe di scontrarsi nuovamente con la Juventus, seria pretendente per Milenkovic, cosa che potrebbe risultare pericolosa dopo quanto avvenuto con Bremer.