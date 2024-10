MILAN, Dopo Firenze panchina per Abraham e Tomori?

FirenzeViola.it

Situazione delicata in casa Milan dopo gli episodi, legati ai due rigori sbagliati, accaduti a Firenze. In particolare Fonseca non ha gradito il comportamento di Abraham e Tomori che si sono imposti per non far tirare il penalty a Pulisic che era il designato per andare dagli undici metri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla prossima gara contro l'Udinese i due ex Chelsea rischiano di finire in panchina. Fonseca nei confronti di comportamenti sbagliati usa il pugno duro come si sono accorti anche Theo e Leao, svogliati nella trasferta di Parma, in panchina a Roma contro la Lazio.

Il problema nel caso di Abraham non riguarda l'errore dal dischetto ma il mancato rispetto delle indicazioni del tecnico. Stesso discorso per Tomori che aiutato il compagno a prendersi il pallone rubandolo a Pulisic.