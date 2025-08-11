Milan, De Winter dopo il secco no per Comuzzo: escluso un ritorno sul centrale viola

Facendo il punto sul mercato del Milan, Tuttosport torna sull'acquisto in via di perfezionamento che il Diavolo sta portando a termine per Koni De Winter, difensore che andrà a coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Malick Thiaw al Newcastle. I rossoneri si sono mossi velocemente col Genoa visti gli alti costi messi da Parma e Fiorentina sui cartellini di Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, primi due nomi cercati da Tare e Furlani.

Per quanto riguarda il secondo, la società viola non ha esitato nel rispondere con un secco no alla richiesta d'informazioni provenuta da Via Aldo Rossi, anche per questo il Milan non è intenzionato a tornare sul difensore viola (e nemmeno su Leoni) per puntellare ulteriormente il reparto. La dirigenza di Cardinale prenderà infatti un altro difensore anche dopo l'arrivo di De Winter, ma sono dati per esclusi eventuali ritorni di fiamma per Leoni e Comuzzo: da Okoli, in uscita dal Leicester (con valutazione simile a De Winter, intorno ai 20 milioni), a Djimsiti, esperto di difesa a tre e in scadenza nel 2026 con l’Atalanta, i profili che cercheranno i rossoneri saranno altri.