Vice Kean, la Fiorentina punta Shpendi: l'attaccante del Cesena è in cima alla lista

vedi letture

La Fiorentina cerca ancora un vice Kean da regalare a Stefano Pioli e dopo un casting approfondito, la preferenza delle ultime ore è tornata a cadere su Cristian Shpendi, centravanti classe 2003 del Cesena. I dirigenti viola lo seguono da molto tempo e corrisponde come identikit a ciò che cercano Pradè e Goretti: giusto prezzo, giusto ingaggio e potrebbe essere adatto per crescere e mettersi a disposizione, sapendo che il titolarissimo è Kean ma anche che la Fiorentina è una grandissima opportunità di miglioramento, scrive La Gazzetta dello Sport.

La Rosea ribadisce che la Fiorentina continua comunque a vagliare anche altri profili, ma quello dell'albanese risulta il più vicino alle richieste. Attaccanti che erano stati cercati di recente come Fotis loannidis del Panathinaikos o in precedenza come Nicola Krstovic del Lecce sarebbero stati ideali in caso di partenza di Kean (nel periodo della clausola rescissoria da 52 milioni) più che per fungere da alternativa adesso. Per questi motivi, Shpendi è ad ora il nome più gettonato dalla dirigenza di Commisso.