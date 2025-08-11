Vice Dodo, valutazioni in corso su Fortini. Mai abbandonata la pista Zortea
C'è ancora qualcosa da fare per l'area tecnica della Fiorentina in vista della prossima stagione, con la rosa a disposizione di Pioli ancora da ultimare in alcune posizioni del campo. Una di queste è quella relativa alla fascia destra, dove da tempo si parla della ricerca di un vice Dodo.
A tornare sull'argomento è La Nazione, ribadendo che sono tuttora in corso le valutazioni dell'allenatore su Niccolò Fortini, cresciuto molto nella scorsa stagione e designato a inizio estate come secondo componente della corsia destra, anche se prima si attende il giudizio finale del tecnico. In ogni caso, la Fiorentina non ha mai abbandonato l’idea che porta a Nadir Zortea, il quale lascerebbe volentieri il Cagliari per salire di livello: la valutazione è intorno ai 10 milioni.
