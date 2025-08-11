Calciomercato
Empoli su Fortini, la Fiorentina riflette: prossimi giorni decisivi
FirenzeViola.it
Forte interesse dell’Empoli per Niccolò Fortini. Il club azzurro sta valutando di chiedere il classe 2006 in prestito dalla Fiorentina visto che all'Empoli il Fortini ritroverebbe il tecnico Guido Pagliuca, che ha avuto lo scorso anno a Castellammare di Stabia. La Fiorentina non ha ancora deciso il da farsi sul terzino, e saranno decisivi i prossimi giorni.
Pubblicità
Primo Piano
Grazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volanodi Mario Tenerani
Le più lette
1 Grazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Copertina
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com