Calciomercato Empoli su Fortini, la Fiorentina riflette: prossimi giorni decisivi

Forte interesse dell’Empoli per Niccolò Fortini. Il club azzurro sta valutando di chiedere il classe 2006 in prestito dalla Fiorentina visto che all'Empoli il Fortini ritroverebbe il tecnico Guido Pagliuca, che ha avuto lo scorso anno a Castellammare di Stabia. La Fiorentina non ha ancora deciso il da farsi sul terzino, e saranno decisivi i prossimi giorni.