Ruolo nuovo per Fagioli, Sohm già a suo agio e Ndour in rampa di lancio: funziona la mediana

I miglioramenti che ha fatto la Fiorentina nelle varie zone di campo, riguardano anche la mediana. In questo senso si concentra La Nazione, soffermandosi in primis sulla figura di Nicolò Fagioli. Il classe 2001 sta studiando un ruolo che conosce poco, nei due di centrocampo ci ha giocato raramente anche se potrebbe essere agevolato dal passaggio alla mediana a tre. Da mezzala di qualità può esprimersi ancora meglio accanto a Simon Sohm, un altro che si trova già a suo agio.

Se Pioli dovesse effettivamente optare per un centrocampista in più al posto di Dzeko (con Gud libero da compiti difensivi) in rampa di lancio ci sarebbe anche Cher Ndour (in attesa del futuro di Mandragora). L’ex PSG sta bene, forse meglio di tutti. Quantità e qualità per un maggior equilibrio delle due fasi. Un mix di ingredienti che confortano l'allenatore in vista del reparto mediano che andrà a comporre per la nuova stagione.