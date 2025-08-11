FirenzeViola Viola in anticipo, una rosa quasi completa che può (e deve) risparmiarsi sofferenze europee

vedi letture

L’ultima settimana di precampionato, da concentrare nell’ultima amichevole estiva, alla vigilia di Ferragosto contro la Japan University. Il tempo stringe in casa viola, con Pioli e i suoi che anticiperanno gli impegni ufficiali scendendo in campo tre giorni prima della trasferta di Cagliari. Con una tradizione di play-off europei che racconta di tanta, troppa, sofferenza Kean e compagni sono chiamati a tener fede ai favori del pronostico, che si tratti di affrontare gli ucraini del Polissya forti del 3-0 nel primo round di qualificazione o gli ungheresi del Paksi chiamati a fare l’impresa giovedì nel match di ritorno

Pioli e un livello da alzare

Intanto di rientro dall’Inghilterra risuona il richiamo di Pioli a tutto il gruppo, un invito ad alzare il livello che riguarda corsa e intensità ma anche movimenti da rodare in vista delle partite in cui aumenterà la posta in palio. Di certo il tridente fin qui scelto, che chiami in causa Dzeko o Gudmundsson o ancora Fazzini, obbliga gli attaccanti (e il trequarti) a una copertura non banale, ed è poi su questo piano che probabilmente l’allenatore ha voluto stimolare i suoi calciatori

Obiettivi da definire

Al resto penseranno Pradè e Goretti, alle prese con una schiera di giocatori ancora da cedere ma pure in cerca di una definizione finale degli obiettivi da inseguire. Abbandonati per il momento i sondaggi per il greco Ioannidis (per il quale il Panathinaikos ha subito sparato alto partendo da una valutazione da 30 milioni) è in mezzo al campo che è lecito attendersi rinnovata curiosità, tanto più se il rinnovo di Mandragora diventasse un problema irrisolvibile. Nel mirino resta il veneziano Nicolussi Caviglia ma molto di questo mercato estivo si deciderà, come da prassi, sul fil di lana, per questo l’anticipo con il quale la Fiorentina si presenta ai blocchi di partenza (forte di un gruppo già pronto al 70%) può diventare il miglior alleato di Pioli per non sudare troppe camice fin dai primi impegni ufficiali.