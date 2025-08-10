FirenzeViola
Comuzzo, no della Fiorentina al sondaggio del Milan (che vira su De Winter)
FirenzeViola.it
La cessione di Thiaw da parte del Milan ha dato il via a un effetto domino in fatto di difensori. E secondo quanto raccolto da FirenzeViola, il Milan avrebbe chiesto informazioni sul giovane difensore viola Pietro Comuzzo visto che Allegri vorrebbe un italiano o comunque uno già esperto di serie A, richiesta alla quale però la Fiorentina avrebbe subito detto di no.
La società rossonera in effetti ha virato nelle ultime ore sul difensore del Genoa Koni De Winter. La trattativa prosegue spedita sulla base di 20 milioni anche se il club rossoblù ne vorrebbe 25. Con i bonus la trattativa potrebbe concludersi nel giro di poco. Di sicuro tale offerta non sarebbe bastata per Comuzzo che la Fiorentina valuta minimo 30 milioni.
