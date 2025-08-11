Dal Portogallo, la Fiorentina ha chiesto Conrad Harder allo Sporting: no dei lusitani al prestito
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha chiesto informazioni allo Sporting Lisbona per Conrad Harder, possente centravanti in uscita dai lusitani. È quanto riporta Record, tra le principali testate sportive del Portogallo, scrivendo che il danese classe 2005 è considerato dal club biancoverde un giocatore da piazzare e per il quale sono arrivate richieste anche da parte del Lipsia, data la cessione di Sesko al Manchester United.
I viola avrebbero chiesto l'attaccante in prestito, scontrandosi con la volontà dello Sporting che cederebbe volentieri Harder ma a titolo definitivo o comunque a fronte di un esborso economico, chiedendo una cifra cospicua e ritenuta eccessiva da parte della Fiorentina. Che per questo motivo si sarebbe tirata indietro.
