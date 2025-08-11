Monte ingaggi, la Fiorentina fa i conti col fair play finanziario. Che tocca il rinnovo di Kean

Sulle sue colonne dedicate alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport intreccia il tema rinnovo di Moise Kean col tetto stipendi a cui deve ancora lavorare il club. Perché come da regolamento del fair play finanziario, il monte ingaggi di una società deve limitarsi al 70% del fatturato della scorsa stagione: quello della Fiorentina tocca attualmente quota 84 milioni lordi di ingaggi complessivi e la cifra deve scendere a circa 70. Anche su questo devono concentrarsi i dirigenti di Commisso e il fattore in questione rimane da considerare di conseguenza anche il prolungamento del centravanti.

A tal proposito, la Rosea sottolinea che ci sarà a breve un altro summit con le parti in causa. Kean percepisce in questo momento 2,2 milioni netti a stagione e per arrivare al rinnovo il suo salario verrà essenzialmente raddoppiato. L'intento comune è arrivare a un accordo che faccia leva su una parte fissa a cui aggiungere tanti bonus che possono fare la differenza per arrivare alla stretta di mano, strada percorribile non solo per chiudere la vicenda ma anche per aiutare il filone appena descritto riguardante i paletti del fair play finanziario.