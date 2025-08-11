Centrocampo, altre manovre solo in caso di cessioni. Nicolussi Caviglia nome valido
A proposito del centrocampo della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport ribadisce che difficilmente verranno compiute altre manovre in entrata se non ci saranno uscite (vedi la situazione Mandragora in bilico). Ad ogni modo, in caso di necessità, una pista che dall'Inghilterra continuano a collegare ai viola è quella di Harry Winks del Leicester, su cui si è mosso anche il Valencia.
Altro nome da tenere in considerazione per la Rosea è sempre quello di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, seguito da tempo dai dirigenti viola e mai accantonato definitivamente. Il tutto però è legato all'ipotetica cessione di uno dei centrocampisti di Pioli.
