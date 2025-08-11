Fiorentina ancora su Sà: 4 italiane interessate al centrocampista portoghese

La Fiorentina è tra i quattro club italiani, con Roma, Atalanta e Como, che stanno valutando una mossa sul mercato per il talentuoso centrocampista offensivo di Famalicao Gustavo Sà.

Il giocatore classe 2004 è considerato uno dei prospetti più importanti del Portogallo, essendosi affermato come giocatore chiave per il Famalicao ormai dalla stagione 2023/24. Lo riporta il portale TeamTalk, (confermando voci uscite già ad aprile e poi rilanciate a giugno da A Bola che parlava anche di altri club italiani interessati come Inter e Napoli).

Il Famalicao lo valuta circa 15 milioni di euro (13 milioni di sterline / 17,5 milioni di dollari), ma il club è aperto a negoziare per non bloccare la sua crescita.