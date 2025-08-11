Esterni, Parisi poco coinvolto ma destinato a restare. Fortini, cresce l'ipotesi prestito

Nelle sue pagine sportive, La Nazione si concentra anche sui protagonisti delle corsie laterali della Fiorentina sottolineando come non ci siano dubbi sulla titolarità di Dodo e Gosens, quanto invece sui rispettivi "vice". Partendo da sinistra, è un po' meno complicata la situazione di Fabiano Parisi: il terzino campano non sembra ancora del tutto coinvolto nel progetto tecnico varato da Pioli e il rigore fallito con lo United è stato solo l’ennesimo (ma non certo troppo rilevante) episodio non felice della sua estate. Il classe 2000 a inizio sessione estiva aveva una richiesta seria dalla Lazio che, se ai biancoceseti non fosse stato poi bloccato il mercato, si sarebbe tramutato in qualcosa di più serio. Anche per questo la sensazione è che alla fine Parisi sia destinato a rimanere a Firenze.

Differente e più intricata è invece la situazione di Niccolò Fortini, richiesto in abbondanza sia in Italia che all'estero. L’ultima società che ha preso informazioni la Cremonese - si legge -. Pioli si prenderà ancora una settimana di tempo per decidere cosa fare del classe 2006 ma al momento (alla luce dei soli 53’ giocati in Inghilterra) è in crescita la fazione che in casa Fiorentina caldeggia un nuovo prestito, dove l'esterno potrebbe nuovamente crescere e mettersi in luce con più continuità (come successo alla Juve Stabia) rispetto al minutaggio che otterrebbe a Firenze.