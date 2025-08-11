Dzeko fa i conti con una forma fisica da limare. Gudmundsson cerca l'intesa coi compagni
Nella sua analisi sui reparti della Fiorentina, La Nazione si focalizza anche sulle figure di Edin Dzeko e Albert Gudmudsson, protagonisti dell'attacco che stanno facendo i conti con alcune difficoltà da mettere da parte. Iniziando dal bosniaco, arrivato a zero a Firenze con ben poca preparazione, si sta per il momento scontrando con quello che è l’inevitabile scotto sia della sua carta d’identità (ma su quella il club viola non ha mai avuto dubbi) sia di una struttura fisica possente e poco produttiva per il calcio d’agosto. Dzeko è partito a rilento e raggiungerà la piena forma fisica da settembre in poi, anche perché il ruolo che gli ha costruito addosso Pioli - quello di punta al fianco di Kean ma anche di regista offensivo - è molto dispendioso. Che per adesso Edin, pur con tutta la buona volontà, non sta interpretando al meglio - si legge sul quotidiano locale -.
Diverso è invece il discorso sull'islandese, che se si eccettua l’assist di sabato contro lo United, ha stentato a brillare sia nel corso del ritiro al Viola Park che nella tournée inglese. Questione, con tutta probabilità, sia di forma fisica che di intesa con i compagni di reparto: giocare alle spalle di Kean e Dzeko ha forse fin qui tarpato un po’ le ali al numero 10, che sembra trovarsi più a suo agio vicino alla porta o in coppia con una sola punta.
