De Gea in linea coi portieri di A, CorFio: "Un fattore per la salvezza"

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Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio a David De Gea, che in quest’ultima parte di stagione è cresciuto ritrovando solidità assieme al reparto difensivo. L'estremo difensore ha dovuto fronteggiare 161 conclusioni in direzione dei suoi pali in 36 partite, incassando 49 gol. In questo il portiere non ha inciso più di tanto (49 era anche il dato sugli XG), ma i 112 interventi effettuati gli valgono il 69,5% dei palloni neutralizzati contro il 72% dell'anno precedente.

Nel complesso, prendendo in esame tutti i dati, si può dire che De Gea sia stato "in linea" con la media della Serie A. Non solo: nelle ultime 11 partite disputate, ne sono arrivate 6 senza gol incassati (su 9 totali) e De Gea con 22 interventi è stato il migliore del campionato. Da marzo in poi, quindi, lo spagnolo è stato un vero e proprio fattore per la salvezza viola.