MIHAJLOVIC, Rivoluzione allenatori? Mou il colpo top

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ed ex allenatore della Fiorentina, ha parlato così della rivoluzione allenatori che finora ha coinvolto la Serie A: «Cosa mi ha stupito di più della rivoluzione allenatori? L’addio di Conte. capita raramente che chi ha vinto lo scudetto in modo cosi convincente poi si separi. È chiaro che i programmi e le ambizioni tra lui e l’Inter non coincidevano più. Ma Conte, al di là della buonuscita, dimostra che si può rinunciare a una panchina importante se qualcosa non quadra più. Ha fatto in ogni caso un lavoro enorme. Sono contento per Simone Inzaghi, è bravo e troverà un solco tracciato. Il colpo migliore? Senza dubbio Mourinho alla Roma. i Friedkin sono stati bravi a fare tutto in fretta. Se oggi fosse stato libero, Josè sarebbe potuto tornare all’Inter o al Real Madrid. Con lui la Roma non solo ha preso un grande allenatore, ma un leader e un grande uomo. L’ho capito durante la mia malattia: mi è stato vicino, con affetto e partecipazione, non lo dimentico. A Roma Mou può diventare un re».