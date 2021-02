MESSAGGERO, La rivincita di Petrachi. Ora la Viola?

Il Messaggero parla della cifra che la Roma dovrà corrispondere al suo ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. Importo totale che al lordo si assesta intorno ai 5 milioni, cifra che era già apparsa all'interno della relazione finanziaria annuale lo scorso ottobre con dovuti timori di doverla poi risarcire. 2,4 milioni euro netti, corrispondenti a 100mila euro per le 24 mensilità rimaste, a cui vanno aggiunti anche i danni d'immagine: la richiesta era di 500mila euro, alla fine la Roma dovrà comunque versarne 100 mila. Ma non finisce qui: oltre ai 40mila euro dovuti per le spese del procedimento, la società giallorossa si vedrà costretta a corrispondere anche gli interessi sulle mensilità dovute. Petrachi si gode la sua rivincita e può ora concentrarsi sulla nuova avventura professionale che lo attende. La Fiorentina lo sta corteggiando da mesi: a fine stagione, conclude il quotidiano, il probabile matrimonio.