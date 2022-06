MERCATO, Viola su Joao Pedro: azioni in rialzo

Il mercato della Fiorentina vivrà su tempi lunghi, salvo sorprese. Secondo quanto riporta La Nazione, per quanto riguarda la porta Pierluigi Gollini è favorito su Guglielmo Vicario, che ha un costo di 10 milioni di euro. Nelle prossime ore si aspetta un segnale forte per quanto riguarda Raoul Bellanova, per il quale il Cagliari, che lo ha riscattato ieri dal Bordeaux, non chiederà meno di 5 milioni di euro. Viva anche la pista che porta a Nahuel Molina dell'Udinese, ma il costo dell'operazione supera la base dei 20 milioni, mentre è tornato d'attualità il profilo di Zeki Celik del Lille, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 9 milioni di euro. Per quanto riguarda l'attacco le azioni di Joao Pedro sono in rialzo, non fosse altro per i contatti ormai fittissimi tra i due club. Capitolo Torreira: non è da escludere una possibile operazione con la Fiorentina, così come l'interesse di altri club.rebbe in fase di preparazione un’offerta da 9 milioni di euro per il club francese.