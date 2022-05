BELLANOVA, Ruolo da titolare può essere la chiave

La Fiorentina continua ad avere una posizione privilegiata nella corsa a Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2000 è ambito da molti club di Serie A, visto che ha disputato un'ottima stagione e che il Cagliari, club che a breve lo riscatterà dal Bordeaux, è retrocesso in Serie B. La concorrenza per il club di Rocco Commisso non manca ed è agguerrita, con Juventus e Atalanta che si sono mosse con decisione sul 22enne di Rho, che però ancora non ha preso una decisione definitiva sul suo futuro. Pure Inter, Napoli e Roma si sono informate, ma l'obiettivo per l'ex Milan Primavera è quello di giocare con continuità e la Fiorentina, dopo il mancato riscatto di Odriozola, potrebbe offrirgli questa possibilità superando la concorrenza di squadre più blasonate ma dove sarebbe chiuso dai titolari.