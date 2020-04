MERCATO, Si pensa a maxi operazione con la Roma

Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, la Roma per far fronte alle grane economiche necessita di abbassare il proprio monte ingaggi e di portare a casa delle plusvalenze ad hoc. Presto, ad esempio, si potrebbe iniziare a ragionare con la Fiorentina su una maxi-operazione che porterebbe in viola Florenzi e Spinazzola e in giallorosso Biraghi e Pezzella. Ovviamente con beneficio reciproco dei conti e dei rispettivi bilanci.