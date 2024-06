MERCATO, Palladino e volti nuovi: è rivoluzione viola

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport parla di un accordo raggiunto e di un'ufficialità imminente per quanto riguarda l'arrivo sulla panchina viola di Raffaele Palladino. Il tecnico campano avrà il compito di risollevare un ambiente provato dalla terza finale persa negli ultimi due anni ma dovrà portare avanti un'importante eredità che la Fiorentina nei tre anni di Italiano è riuscita a costruirsi. Per lui si prospetta un contratto biennale con opzione per il terzo anno in favore dei viola. Questi giorni potranno essere decisivi, magari già da domani con la conferenza stampa in cui parleranno il ds Pradè e il dg Ferrari.

Quella della guida tecnica, tuttavia, non sarà l'unica rivoluzione attesa questa estate alle latitudini del Viola Park, dove non sono più attesi i giocatori in prestito come Arthur, Maxime Lopez, Belotti, Faraoni, ma neanche qualcuno tra i vari Bonaventura, Duncan, Castrovilli e Kouamé, tutti in scadenza di contratto. Poi sarà tempo del mercato: in entrata le le priorità saranno quelle di avere un centravanti, un paio di esterni, un regista, un mediano e un difensore centrale. Mentre in uscita molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i vari ikoné, Christensen, Nzola, Barak, Infantino e, forse, anche per Nico Gonzalez.