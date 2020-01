MERCATO, Ora pressing su Duncan. E in difesa...

Spazio dedicato al calciomercato sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, fatto l’attaccante adesso tutte le attenzioni della Fiorentina si spostano sul centrocampo. C’è infatti la volontà di dare a Iachini quel mancino di cui il suo gioco ha bisogno e Alfred Duncan è in assoluto il primo obiettivo. Nelle ultime ore si starebbero inserendo diversi club ma i viola sarebbero ancora in vantaggio pur consapevoli di dover presentare l’offerta giusta, sicuramente in doppia cifra. L’alternativa resta Meité del Torino, squadra dalla quale potrebbe arrivare il difensore: ai viola infatti continua a piacere Bonifazi.