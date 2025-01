MERCATO, Marí, giorni decisivi. Il Napoli torna su Biraghi?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel consueto punto di mercato di Tuttosport si parla anche di Fiorentina. In entrata i prossimi giorni saranno decisivi per l’arrivo di Pablo Marí, ormai promesso sposo di Raffaele Palladino. Lo spagnolo avrebbe già trovato l’accordo con i viola fino al 2026. La dirigenza gigliata nel frattempo non perde di vista Man come obiettivo per l’attacco, anche se al momento c’è ancora distanza tra la valutazione fatta dai toscani (8-10 milioni) e la richiesta del Parma (15 milioni). In uscita c’è sempre Biraghi, per il quale potrebbe esserci un ritorno di fiamma del Napoli visto l’infortunio muscolare occorso a Olivera.