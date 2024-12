MERCATO, Il punto sul centrocampo da Veljkovic a Gabri Veiga

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Con l'inizio del nuovo anno e la data del 2 gennaio, prima ufficiale per l'inizio del mercato invernale, che si avvicina sempre di più, la Fiorentina si sta muovendo per cercare di portare a casa un colpo o più a centrocampo. Il Corriere dello Sport, oltre al nome di Folorunsho, grande obiettivo viola, menziona anche altre situazioni che al momento sono più sullo sfondo, ma che potrebbero diventare più concrete col passare del tempo. A partire da Milos Veljkovic, centrocampista del Werder Brema e della nazionale serba, che in carriera ha anche vestito la maglia del Tottenham.

Un altro nome potrebbe essere quello di Gabri Veiga, ex obiettivo del Napoli, che però ha scelto l'Arabia Saudita, ma sul classe 2002 ci sarebbe anche l'interesse del Villarreal. Infine, la questione legata a Sebastian Szymański, che dalla Turchia danno molto vicino alla Fiorentina, anche se l'esterno è stato solo proposto per il momento, e per la dirigenza viola potrebbe diventare più un obiettivo per l’estate.