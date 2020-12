MERCATO, Il colpo da novanta è Demme. Pulgar...

In entrata, il colpo da novanta, anche se in prestito secco, è ovviamente Demme del Napoli, mentre per Maleh del Venezia il discorso pare avviato piuttosto bene. In uscita: Duncan è in bilico. Ma l'ex Sassuolo ha molti estimatori. Piace alla Lazio e piace anche al Cagliari. Di Francesco, che lo conosce bene dai giorni del Sassuolo, avrebbe indicato lui ai suoi dirigenti e non solo come alternativa a Nainggolan ma come prima scelta per gennaio. Quindi Pulgar. Anche per lui le pretendenti crescono di giorno in giorno. Il Leeds si è fatto avanti, ci sono conferme sulla doppia mossa relativa al centrocampista e Koaume, ma la Fiorentina ha sul piatto anche una proposta appena arrivata dal Torino. Il club granata sta avviando una vera e propria rivoluzione e a quanto pare il nome di Pulgar è fra quelli indicati da Giampaolo per migliorare il centrocampo. A riportarlo è La Nazione.