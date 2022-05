MERCATO, Fiorentina torna a pensare a Joao Pedro

La Fiorentina è tornata ad intavolare un discorso con il Cagliari legato a Joao Pedro. Secondo quanto riportato da La Nazione, vanno avanti anche le discussioni con i sardi per Raoul Bellanova, per il quale i viola dovranno stare attenti alla concorrenza forte della Juventus. Il classe 2000 è di proprietà del Bordeaux, ma i rossoblù potrebbero riscattarlo e poi venderlo. Sempre in difesa, gli uomini mercato di Commisso hanno chiesto informazioni per Johan Vasquez del Genoa, indipendentemente da Milenkovic, mentre per l'attacco la Fiorentina rimane vigile su Andrea Belotti. Altre soluzioni sono comunque possibili: piace Deulofeu, che stuzzica molto anche il Napoli e non si muoverà per meno di 16 milioni, così come Djuric che si svincolerà dalla Salernitana e pare essere una soluzione concreta per i viola. Intanto per il centrocampo sono state gettate le basi con il Servette per Kastriot Imeri del 2000. Operazione da 3,7 milioni di euro.