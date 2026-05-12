Mercato Fiorentina, CorFio: "Tra riscatti pesanti e cessioni da fare"

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Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle difficoltà che attendono Fabio Paratici nella costruzione della nuova Fiorentina dopo una stagione molto deludente. Il dirigente viola dovrà gestire una rosa ampia e numerosi rientri dai prestiti, cercando allo stesso tempo di riequilibrare i conti del club.

Le operazioni concluse nell’ultima estate hanno infatti prodotto un passivo vicino ai 60 milioni di euro, aggravato dai riscatti obbligatori di Fabbian e Brescianini. Tra i profili più apprezzati figurano Fagioli e Ndour, mentre Fazzini e Mandragora andranno valutati con attenzione anche se per quest'ultimo si attende solo il rinnovo ufficiale. Paratici dovrà quindi prendere decisioni importanti anche sul fronte delle cessioni, soprattutto a centrocampo dove si concentrano tredici elementi con caratteristiche simili. Intanto è già stata ufficializzata la separazione con Lamptey, fermato da un grave infortunio che ha limitato la sua esperienza in maglia viola.