MERCATO, Dal riscatto di Bove al vice Kean: il punto

© foto di Federico De Luca

Mentre stasera l'attesa sarà tutta per Kean e Comuzzo, impegnati nella sfida contro il Belgio con l'Italia di Spalletti, oggi farà rientro a Firenze Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, convocato in Nazionale per gli impegni di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro Gabon e Lesotho, ha accusato un fastidio alla gamba nel corso di un allenamento e, già nella giornata di ieri, aveva lasciato il gruppo del Commissario Tecnico Regragui. Oggi sono previsti i primi accertamenti per capire l'entità di un infortunio che comunque non sembra preoccupare lo staff medico gigliato. Intanto si sta svuotando l'infermeria del Viola Park. Cataldi contro il Verona è rimasto a riposo solo per precauzione e Gudmundsson sta proseguendo nel suo percorso di recupero dall’infortunio.

Parlando di mercato, non sembrano esserci conferme sui contatti tra la Fiorentina e la Roma per il riscatto anticipato di Edoardo Bove. I due club al momento hanno altre priorità, la Roma uscire con Ranieri dal periodo difficile e la Fiorentina trovare il vice Kean. Oltre a determinate caratteristiche tecniche, la prima punta cercata dai viola deve essere disponibile ad accettare un ruolo da comprimario nell'attacco gigliato. Sulle corsie esterne potrebbe tornare di moda il nome di Vargas, anche se si parla anche di Isak Jansson del Rapid Vienna. Possibili uscite invece nel reparto arretrato. Da Quarta a Biraghi, passati da imprescindibili con Italiano ad alternative con Palladino, ad un altro terzino sinistro come Parisi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.