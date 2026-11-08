McKennie unico titolare dell'era Paratici alla Juve, poi Neto e Rugani

Stasera al Franchi arriverà la Juventus società in cui il ds viola Fabio Paratici ha un lungo trascorso. Della sua vecchia esperienza, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, resistono solo alcuni baluardi in squadra. In particolare tra i titolari è rimasto il solo Weston McKennie che in questi anni ha messo d'accordo tutti gli allenatori fino a Luciano Spalletti che "ha eletto il jolly texano a pupillo e pretoriano, tanto da volerlo stasera al Franchi anche non al massimo della condizione. McKennie è passato da esubero a intoccabile resistendo a svariate risoluzioni".

E Paratici rivedrà anche altri giocatori. Solo in porta ci sono il secondo portiere Neto, tornato quest'anno dopo l'infortunio di Grabara, già vice Buffon in passato, e l'inossidabile Carlo Pinsoglio, così come in difesa c'è sempre Daniele Rugani che Paratici a gennaio portò a Firenze sei mesi senza poi riscattarlo. Il ds viola riabbraccerà il team manager Matteo Fabris e ovviamente Chiellini , nel frattempo passato alla dirigenza.