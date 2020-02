MATOS, Udi-Fio sfida da X. Montella? Ho bel ricordo

Ryder Matos parla a La Nazione. Alle prese con la sua nuova avventura al Lucerna, in Svizzera, commenta la partita che che domani giocheranno le sue due ex squadre Udinese e Fiorentina: "Sono ancora un calciatore di proprietà dell'Udinese, che è una società modello sotto tanti punti di vista, tuttavia ho ancora un grande affetto per la Fiorentina. Mi aspetto una partita equilibrata". Poi un commento anche su Montella: "È un ottimo allenatore e fece molto bene quando ero a Firenze. Di lui conserverò per sempre un bellissimo ricordo perché in quella stagione mi ha insegnato molto".