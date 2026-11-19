FirenzeViola Gta 5, Pepito Rossi e la Fiorentina dei sogni: com'eravamo tredici anni fa?

Il 13 settembre 2013, quando nel mondo si comincia a diffondere la malattia legata a Gta5, Donald Trump è soltanto il miliardario conduttore di The Apprentice, in radio c'è Miley Cyrus con Wrecking Ball oppure un giovanissimo Marco Mengoni con l'essenziale, al cinema spopola Frozen e le parole brexit, petaloso, covid, aura-battle non esistono. A Firenze il sindaco era un certo Matteo Renzi e di linee tramviarie manco l'ombra. E la Fiorentina come se la stava passando? A 13 anni dal lancio di un videogioco che ha riscritto le regole degli openword e dell'intrattenimento e in corrispondenza dell'uscita del nuovo capitolo, Gta 6, ecco un salto nostalgico di cui nessuno sentiva il bisogno.

Tredici anni fa

Siamo al secondo anno di Vincenzo Montella, è una Fiorentina da palati fini e fazzoletto sopra la giacca, in difesa c'è il rocker del Rio de la Plata, Gonzalo Rodriguez, lingua in fuori e corna al cielo sotto la Fiesole; è una squadra che parla spagnolo, perché al suo fianco c'è un giovanissimo mancino dai lineamenti da Hercules, Marcos Alonso, meno fisicità e meno capelli, ma tanto fosforo a centrocampo con il sindaco, Borja Valero, poi c'è anche Joaquin Sanchez, parlano spagnol anche le due scheggie sugli esterni, Juan Manuel Vargas e Juan Cuadrado. E poi ancora un esplosivo Adem Ljaic, ma anche Alberto Aquilani, Massimo Ambrosini, Nenad Tomovic. Davanti un attacco da leccarsi i baffi, con Pepito Rossi e Mario Gomez, in più il talento puro, ancora da lucidare, di Josip Ilicic. Una promessa di grandezza che però si spezza progressivamente: due giorni dopo l'uscita di Gta, il 15 settembre, la Fiorentina pareggia in casa col Cagliari e Mario Gomez si infortuna seriamente in uno scontro contro Agazzi. A gennaio poi, un altro crack, di Pepito, spegne i sogni di gloria. In mezzo anche il 4-2 indimenticabile contro la Juventus, in fondo l'amarissima finale di Coppa Italia persa contro il Napoli - la gara di Genny a Carogna per intendersi- e un quarto posto che non voleva dire Champions.

Oggi

Tredici anni dopo ci sono De Gea, Dragusin, Fagioli e Mastantuono, uno che quando usciva Gta 5 andava in prima elementare. In generale, c'è un paese che rischia di fermarsi per il nuovo videogioco (l'Italia per l'appunto, prima al mondo per aumento delle richieste di ferie in vista del lancio, con un incremento del 91% rispetto all'anno scorso). In 13 anni è cambiato tutto: presidenza, dirigenti, stemma, valore della squadra (meno ambiziosa oggi), siamo cambiati noi, come Trevor, Michael e Franklin, i tre protagonisti di Gta. Una sola cosa è rimasta al suo posto, non a Vice City ma nella culla del rinascimento: le scale elicoidali.