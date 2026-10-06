Mastantuono, il rientro dall'Argentina mette a rischio la titolarità con il Genoa: si prepara Gnonto

Uno dei dubbi che restano da sciogliere in casa Fiorentina, in vista della ripresa del campionato e della trasferta di sabato a Genova con il Genoa, è legato a Franco Mastantuono e al fatto che riesca o meno a partire dall’inizio. Il lungo viaggio dall’Argentina e il fuso orario rappresentano infatti un ostacolo, considerando che il classe 2007 sarà in campo domani notte al Monumental contro il Benin. La partenza è fissata per il 7 ottobre, con arrivo a Firenze previsto giovedì 8, quando potrà svolgere una sgambata al Viola Park. Venerdì ci saranno rifinitura e partenza verso Genova: margini ridotti per recuperare.

Vanoli deciderà quindi solo all’ultimo. Intanto Gnonto guadagna terreno sulla destra dopo essere rimasto a Firenze e aver ben figurato contro il Signa, mentre a sinistra resta favorito Njie, atteso oggi dal rientro con la Svezia Under 21. Lo riporta La Nazione.