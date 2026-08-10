Polverosi: "Paratici ha ribaltato la Fiorentina". E consiglia Laurienté
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In un suo focus su cosa manca alle squadre di Serie A a pochi giorni dall'esordio in Coppa Italia per molti di loro, Alberto Polverosi parla anche della Fiorentina scrivendo, a proposito del mercato estivo viola: "Paratici ha ribaltato la Fiorentina dell’anno scorso con otto nuovi acquisti, quasi tutti titolari, ma non è ancora finita. Per il 4-3-3 di marca-Sassuolo, Grosso ha bisogno di un’ala vera a sinistra, uno tipo Laurenté per restare in terra emiliana". Un nome che dall'inizio del calciomercato è emerso spesso anche in chiave gigliata senza che però poi fossero fatte mosse concrete da parte di Paratici o degli altri uomini mercato.
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Copertina
CalciomercatoMandragora e un'altra estate di rincorsa. Ma l'addio è lontano, anche grazie a Commisso
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Luca CalamaiMastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
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