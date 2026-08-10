Polverosi: "Paratici ha ribaltato la Fiorentina". E consiglia Laurienté

Polverosi: "Paratici ha ribaltato la Fiorentina". E consiglia LaurientéFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

In un suo focus su cosa manca alle squadre di Serie A a pochi giorni dall'esordio in Coppa Italia per molti di loro, Alberto Polverosi parla anche della Fiorentina scrivendo, a proposito del mercato estivo viola: "Paratici ha ribaltato la Fiorentina dell’anno scorso con otto nuovi acquisti, quasi tutti titolari, ma non è ancora finita. Per il 4-3-3 di marca-Sassuolo, Grosso ha bisogno di un’ala vera a sinistra, uno tipo Laurenté per restare in terra emiliana". Un nome che dall'inizio del calciomercato è emerso spesso anche in chiave gigliata senza che però poi fossero fatte mosse concrete da parte di Paratici o degli altri uomini mercato.