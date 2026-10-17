"Olio novo e funghi per una vera Fiorentina". Il commento di Ferrara

"L'olio novo, i funghi e una vera Fiorentina. Ora serve passione". Titola così La Nazione stamani il consueto approfondimento del sabato di Benedetto Ferrara, nella rubrica "Rock&Gol", in cui il collega si focalizza sulla Fiorentina alla vigilia del match col Como: "Lotito non ha speso una lira, ha assunto un tecnico collezionatore di esoneri e sta lassù. E noi? Noi ancora a fare i conti con fobie che credevamo dissolte da rivoluzioni societarie, spese importanti e allenatori che vanno e vengono. No, non stiamo drammatizzando, questa è semplicemente la realtà dell’oggi. Dopo di che c’è tutto il tempo per risalire la china. Siamo a metà ottobre, c’è l’olio novo, i funghi e magari spunta anche una Fiorentina degna di questo nome".

Aggiunge poi: "Vabbè, ricordiamolo sempre: Vanoli, prima di essere riassunto, in una intervista disse che allenare questa Fiorentina sarebbe stato un sogno. Il che gli impedirà qualsiasi lamentela sul mercato e lo spingerà a realizzare questo sogno, vero o mediatico che sia. La verità è che tra essere stilosi ed essere vincenti c’è sempre un gap da coprire. Cosa manca lo abbiamo capito tutti (ci riferiamo al centrocampo), e affidarsi all’alibi della squadra giovane può essere credibile ma fino a un certo punto. [...] Perché un conto è avere pazienza (se non l’avessimo avuta avremmo tifato un’altra squadra), un altro è il masochismo in purezza. Coraggio ragazzi, il Como vi aspetta".