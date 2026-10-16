Mastantuono contro Nico Paz, sfida argentina al Franchi: i numeri a confronto dei due fuoriclasse

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Fiorentina-Como metterà di fronte anche due dei talenti più interessanti del calcio argentino: Franco Mastantuono e Nico Paz. Come riporta il Corriere Fiorentino, le statistiche confermano il peso dei due giocatori nelle rispettive squadre, pur con caratteristiche differenti. Il fantasista lariano ha fatto registrare 2,15 expected goals, ma finora ha trovato la rete una sola volta; il viola, invece, ha già segnato tre gol, superando i 2,37 xG prodotti.

Le differenze emergono soprattutto nella gestione del pallone: Paz partecipa maggiormente alla manovra, con quasi 78 tocchi di media a partita contro i 49 di Mastantuono, più presente negli ultimi metri. Sul dribbling, però, i due si equivalgono: entrambi hanno completato 12 uno contro uno, con il classe 2007 viola che ci è riuscito in 12 occasioni su 29 tentativi e il comasco in 12 su 21. Due interpreti diversi, accomunati dalla capacità di cercare la giocata e incidere negli ultimi trenta metri, ma anche dal rischio di perdere il possesso.