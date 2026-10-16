Verso Fiorentina-Como: attesi almeno 21mila spettatori domenica al Franchi
Il momento difficile non frena la voglia di sostenere la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, per la sfida di domenica pomeriggio contro il Como sono già previste oltre 21mila presenze al Franchi, considerando anche i 14.556 abbonati. Un dato significativo, soprattutto alla luce della capienza attualmente ridotta a poco più di 22mila posti, che promette un buon colpo d'occhio sugli spalti.
Il sostegno del pubblico sarà un elemento importante per i viola, chiamati a invertire la rotta dopo aver raccolto appena quattro punti nelle prime sei giornate di campionato. La squadra dovrà provare a risalire la classifica e a evitare che si ripresentino le difficoltà già vissute nella scorsa stagione. Contro il Como, dunque, la spinta del Franchi può rappresentare un alleato prezioso per cercare la svolta.
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