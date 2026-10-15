Fiorentina-Como, il Franchi punta al tutto esaurito: attesi oltre 20mila tifosi
La Fiorentina cerca il riscatto dopo la sconfitta di Genova e domenica pomeriggio, in occasione della sfida contro il Como in programma alle ore 15, potrà contare ancora una volta sul sostegno del proprio pubblico. Il Franchi si prepara infatti a una cornice importante, con l'obiettivo di raggiungere il tutto esaurito rispetto all'attuale capienza ridotta per i lavori di riqualificazione dello stadio.
Al momento sono circa 20mila gli spettatori attesi, ma la speranza è quella di arrivare a quota 22-23mila presenze, numeri che rappresenterebbero di fatto il sold out. L'orario pomeridiano e l'importanza della partita potrebbero favorire un'ulteriore accelerazione della prevendita nei prossimi giorni. La squadra di Vanoli è chiamata a reagire immediatamente dopo il passo falso di Marassi, per evitare di vanificare quanto di buono costruito nelle settimane precedenti.
Il sostegno dei tifosi, del resto, non è mai mancato. Anche a Genova, nonostante la delusione per il risultato, i circa duemila sostenitori viola presenti nel settore ospiti hanno continuato a incoraggiare la squadra dopo il fischio finale. Domenica servirà una risposta sul campo, con il Franchi pronto a spingere la Fiorentina verso il riscatto.
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