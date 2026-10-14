Il Como vuole risolvere il problema di Kean: adesso si valuta l'intervento

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Moise Kean non sarà in campo né stasera in Champions League contro il Feyenoord né domenica nella trasferta contro la Fiorentina. Salta così il ritorno al Franchi, dove ha giocato per due stagioni, mentre restano incerti i tempi del suo recupero. L’attaccante del Como è alle prese con un problema alla tibia, già accusato nel finale della scorsa stagione a Firenze e aggravato da un colpo ricevuto in Nazionale contro la Francia. Dopo aver giocato la prima partita di Nations League, ha lasciato il ritiro prima della sfida contro la Turchia.

Il Como vuole risolvere il problema

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere Fiorentino, il club lariano vuole risolvere definitivamente il problema e sta valutando se basti il riposo o sia necessario un intervento chirurgico. Lo stop previsto è di due-tre settimane, al termine delle quali Kean verrà sottoposto a nuovi controlli. Resta quindi a rischio anche la sua presenza nella successiva gara europea contro il Manchester United.