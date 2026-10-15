Como, Nico Paz cerca il riscatto dopo il Feyenoord: occhi sulla Fiorentina

vedi letture

Serata complicata per Nico Paz quella di ieri, protagonista in negativo della sconfitta per 3-2 del Como sul campo del Feyenoord nella prima trasferta europea della storia del club lariano. L'argentino, sceso in campo con la fascia da capitano, non è riuscito a incidere nel particolare 4-4-2 disegnato da Cesc Fàbregas, che lo ha schierato accanto a Baturina per preservare Douvikas in vista del campionato.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Paz ha faticato a trovare gli spazi per esprimere le proprie qualità, chiudendo con 13 palloni persi e tre dribbling falliti. Numeri lontani dal rendimento della passata stagione, quando dopo otto gare aveva già collezionato quattro gol e altrettanti assist. Quest'anno, invece, il bilancio è di una sola rete in otto presenze. A pesare potrebbe essere stata anche un'estate particolare, segnata dagli impegni con l'Argentina e da una preparazione ridotta.

Domenica alle 15 il Como affronterà la Fiorentina al Franchi, in una sfida importante per entrambe le squadre. Per Nico Paz sarà l'occasione di ritrovare brillantezza e tornare protagonista, cercando di trascinare la formazione di Fàbregas dopo la delusione europea.