Gonçalves cerca spazio: Vanoli studia come inserirlo, ma serve più equilibrio

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Pedro Gonçalves è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e di un ruolo da protagonista nella Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il portoghese ha collezionato appena 84 minuti in cinque presenze con la maglia viola, segnando un gol in Coppa Italia contro il Pisa. L'ultima partita disputata per intero risale addirittura al 22 marzo scorso, quando vestiva ancora la maglia dello Sporting.

Il minutaggio del classe '98 è progressivamente diminuito, fino ai pochi minuti concessi da Paolo Vanoli a Genova. A pesare è soprattutto una preparazione estiva complicata, che lo ha portato a Firenze in ritardo di condizione. Vanoli apprezza le qualità del giocatore e lo considera un trequartista ideale per il possibile 4-2-3-1, capace di dialogare con Mastantuono e creare occasioni tra le linee. Il suo inserimento, però, richiede maggiori garanzie fisiche e soprattutto una squadra più equilibrata, in grado di sostenere il potenziale offensivo.

La sfida contro il Como potrebbe rappresentare un'occasione importante, anche se attualmente Gonçalves sembra poter garantire soltanto un tempo di gioco. Il messaggio di Vanoli è chiaro: "Deve fare di più".