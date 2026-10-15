Atta, Oulai e Gonçalves ancora ai margini: appena 214 minuti in tre con Vanoli

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Tre dei principali colpi del mercato estivo della Fiorentina non sono ancora riusciti a lasciare il segno. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Atta, Oulai e Pedro Gonçalves hanno collezionato complessivamente appena 214 minuti nelle ultime tre gare di campionato contro Venezia, Napoli e Genoa, una media di poco più di 71 minuti a testa.

Il più utilizzato è stato Arthur Atta, con 126 minuti, ma il centrocampista francese è attualmente fermo per un sovraccarico muscolare agli addominali e salterà anche la sfida contro il Como. Situazione diversa per Oulai, arrivato per 26 milioni più bonus. Il giovane ivoriano ha disputato soltanto 45 minuti, tutti a Genova, mostrando difficoltà di adattamento alla Serie A. Vanoli lo considera un talento importante, ma deve ancora individuare la collocazione tattica migliore.

Ancora meno spazio per Pedro Gonçalves, impiegato per appena 43 minuti. Il portoghese, arrivato dallo Sporting Lisbona, paga soprattutto una condizione atletica non ottimale. Tre investimenti importanti, dunque, dai quali la Fiorentina si aspetta molto di più. Per risalire la classifica, Vanoli avrà bisogno anche del loro contributo, finora soltanto intravisto.